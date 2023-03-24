Подмосковье 24 марта 2023, 12:17 Жителям Подмосковья напомнили о возможности воспользоваться услугами БТИ онлайн Пресс-служба Минимущества МО

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Московское областное бюро технической инвентаризации внедряет в работу цифровые технологии. Так, заказать услуги и получить результаты в короткие сроки жители Подмосковья могут дистанционно.

Онлайн-услуги доступны на официальном сайте БТИ в разделе «Услуги и сервисы».

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Сервис «Легкий платеж» позволяет оплатить услуги БТИ Московской области, оформленные в территориальных отделениях и по телефону горячей линии, без комиссии. Чтобы это сделать, необходимо ввести номер и год заключения договора, последние четыре цифры контактного номера телефона и нажать «Оплатить».

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С помощью услуги «Мой заказ» клиент может уточнить статус своей заявки, которую он оформил в территориальном отделении БТИ. Кроме того, дистанционно можно проверить подлинность договора, а также технический паспорт, поэтажный план и экспликацию.

Уточнить все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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