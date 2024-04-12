Подмосковье 12 апреля 2024, 13:30 Жителям Подмосковья напомнили о возможности узнать о состоянии лечащегося в стационаре родственника по телефону Медиасток.рф

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии проходящего лечение родственника по телефону 122. Этой услугой уже воспользовались более 3,3 тысячи раз.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, узнать о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые при госпитализации указали данные родственника.

Реклама

«Чтобы узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, достаточно оставить заявку, обратившись в службу „122“. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз», — рассказал глава Минздрава Алексей Сапанюк.

Проект уже запустили в 49 больницах, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и оспитале ветеранов войн.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».