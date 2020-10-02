Жителям Подмосковья напомнили о возможности усыновить ребенка при помощи приложения

Приложение разработали для планшетов и смартфонов на платформе Android. Оно призвано помочь жителям региона, желающим стать приемными родителями.

В базе приложения только подмосковные дети, оставшиеся без попечения родителей. Ольга Петрова из Волоколамска заходит в приложение каждый день — ищет ребенка. Это не всегда просто с первого раза, потому есть дети с особенностями, а к этому Ольга не готова, есть дети с братьями и сестрами — таких Ольге нельзя усыновить, потому что она в разводе, то есть имеет статус матери-одиночки.

Разработкой уникальной онлайн базы данных для усыновителей занялись в подмосковном Министерстве образования полтора года назад. Любой человек может скачать приложение, задать самые простые вопросы. Например, можно узнать о необходимых для усыновления документах. Затем просмотреть детские анкеты и записаться на встречу со специалистом, который уже подробнее расскажет о конкретном ребенке. Раньше на получение такой информации уходили месяцы. Теперь обратная связь — в течение суток.

«У нас есть банк данных по Московской области, оставшихся без попечения родителей, из которого мы делаем ежедневно выгрузку», — пояснила Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области.

Федеральные ресурсы, сайты для усыновителей тоже существуют, но информация там обновляется слишком медленно, и не такая подробная.

«Фотография, группа здоровья, что очень важно, и какую возможную форму устройства можно выбрать для ребенка», — рассказала о данных в базе Болатаева.

Детские анкеты можно отсортировать по заданным параметрам: возрасту, полу, наличию братьев и сестер.