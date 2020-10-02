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    02 октября 2020, 22:19

    Жителям Подмосковья напомнили о возможности усыновить ребенка при помощи приложения

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    В Подмосковье создали уникальное бесплатное мобильное приложение «Усыновление в Московской области». За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот региона.
    Жителям Подмосковья напомнили о возможности усыновить ребенка при помощи приложения

    Приложение разработали для планшетов и смартфонов на платформе Android. Оно призвано помочь жителям региона, желающим стать приемными родителями.

    В базе приложения только подмосковные дети, оставшиеся без попечения родителей. Ольга Петрова из Волоколамска заходит в приложение каждый день — ищет ребенка. Это не всегда просто с первого раза, потому есть дети с особенностями, а к этому Ольга не готова, есть дети с братьями и сестрами — таких Ольге нельзя усыновить, потому что она в разводе, то есть имеет статус матери-одиночки.

    Разработкой уникальной онлайн базы данных для усыновителей занялись в подмосковном Министерстве образования полтора года назад. Любой человек может скачать приложение, задать самые простые вопросы. Например, можно узнать о необходимых для усыновления документах. Затем просмотреть детские анкеты и записаться на встречу со специалистом, который уже подробнее расскажет о конкретном ребенке. Раньше на получение такой информации уходили месяцы. Теперь обратная связь — в течение суток.

    «У нас есть банк данных по Московской области, оставшихся без попечения родителей, из которого мы делаем ежедневно выгрузку», — пояснила Людмила Болатаева, заместитель министра образования Московской области.

    Федеральные ресурсы, сайты для усыновителей тоже существуют, но информация там обновляется слишком медленно, и не такая подробная.

    «Фотография, группа здоровья, что очень важно, и какую возможную форму устройства можно выбрать для ребенка», — рассказала о данных в базе Болатаева.

    Детские анкеты можно отсортировать по заданным параметрам: возрасту, полу, наличию братьев и сестер.

    Новости SMI.FM