Подмосковье 20 января 2023, 11:24 Жителям Подмосковья напомнили о возможности сообщить о проблемах с ЖКХ онлайн

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Жители Подмосковья могут сообщить о проблемах с ЖКХ онлайн. Быстро получить ответ на вопрос получится в Единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Об этом напомнила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Портал был разработал Министерством ЖКХ региона. На нем собрана информация о многоквартирных домах, управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях и органах местного самоуправления. На нем жители могут оставлять обращения, сообщать о проблеме и задавать интересующие вопросы.

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«Функционал ЕИАС ЖКХ активно используют как жители, так и управляющие организации. Им на портале отведен специальный раздел», — подчеркнула Ольга Федина.

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Сервис позволяет УК упростить ряд процедур и ускорить обработку обращений жителей.

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