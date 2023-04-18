Подмосковье 18 апреля 2023, 11:40 Жителям Подмосковья напомнили о возможности снять наличные с карты на кассах магазинов Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев напомнил о возможности снять наличные с карты на кассах магазинов. В торговых точках Московской области действует около 10 тысяч терминалов, оказывающих такую услугу.

Согласно данным Главного управления Банка России по ЦФО, жители региона активно пользуются сервисом «кэшаут». Одинцово, Балашиха, Мытищи, Подольск, Красногорск и Истра лидируют в Подмосковье по количеству магазинов, предоставляющих данную услугу.

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«Услуга выдачи наличных на кассе позволяет жителям не тратить время на поиск банкомата нужного банка, если срочно понадобились наличные, и получить их на кассе магазина или АЗС при оплате покупки. Таким образом повышается доступность финансовых услуг, особенно в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков и банкоматов», — сообщил Головнев.

Чтобы снять деньги с карты на кассе, необходимо заранее предупредить продавца. Он добавит запрошенную сумму в чек с покупками, и при оплате картой со счета одновременно спишутся стоимость товаров и запрошенная сумма наличных. Отмечается, что таким способом с одной карты можно снять не более пяти тысяч рублей в день и не более 30 тысяч в месяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По его словам, сейчас в Московской области зарегистрированы 10 миллионов человек.

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