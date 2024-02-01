Подмосковье 01 февраля 2024, 13:55 Жителям Подмосковья напомнили о возможности сдать отходы в «Мегабак» и получить денежное вознаграждение Мин ЖКХ

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Программу «Мегабак» реализуют в Подмосковье с 2019 года. В 2024 году количество специализированных площадок увеличат в регионе до 100.

«Программа реализуется при поддержке регионального министерства ЖКХ, в 57 городских округах сформирована 61 площадка для сбора отходов у населения», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Уже сейчас на 13 площадках отходы можно обменять на деньги. Вознаграждение перечисляется на расчетный счет человека, который принес и сдал в «Мегабак» вторсырье. На площадках «Мегабак» также есть возможность обменяться книгами, игрушками и одеждой.

«Безвозмездно вы можете помочь тем людям, которые нуждаются, например, дети выросли и игрушки оказались вам не нужны. На площадках „Мегабак“ можно либо сдать, либо обменять одни игрушки на другие и эти вещи 100% не будут выброшены, а попадут в нужные руки», — сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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