Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 19:56 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

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В Подмосковье продолжают реализовывать пилотный проект по электронной регистрации квартир в новостройках за сутки. Проект был запущен в регионе в мае 2021 года.

В Подмосковье продолжают реализовывать пилотный проект по электронной регистрации квартир в новостройках за сутки. Проект был запущен в Подмосковье в мае 2021 года.

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Регистрация квартиры в новостройке возможна после сдачи дома в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет, а также через застройщика.

Преимущества онлайн подачи квартиры на регистрацию в Росреестре:

— за 24 часа

— без посещения МФЦ

— без сбора лишних документов

Все подробности можно уточнить в офисе продаж у вашего застройщика.

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