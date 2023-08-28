Подмосковье 28 августа 2023, 16:54 Жителям Подмосковья напомнили о возможности разобраться в вопросах ЖКХ через интернет-портал Unsplash

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Интернет-портал «Твой Домовой» работает в Подмосковье уже второй месяц. Сервис помогает жителям разобраться в платежном документе, приборах учета и других вопросах ЖКХ.

На портале есть множество разделов, например, в «Приборах учета» жители узнают, кто и как устанавливает счетчик, когда его необходимо заменять и что такое межповерочный интервал. В разделе «ЖКХ. Кто за что отвечает» можно уточнить, кто контролирует УК и как узнать, легитимна ли она.

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Из раздела «Долги. Почему не стоит их копить» становится понятно, что закрытый счет за коммунальные услуги гораздо выгоднее долга, отяжеленного рисками пеней и судебных разбирательств.

Также на портале «Твой Домовой» есть такие разделы, как: «Платежный документ», «Как быть, если?..» и «Социальная поддержка». Если жители не нашли ответов на вопросы на портале, их можно задать по почте: tvoy-domovoy@mosobleirc.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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