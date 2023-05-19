Подмосковье 19 мая 2023, 14:32 Жителям Подмосковья напомнили о возможности рассчитать плату за вывоз ТКО с помощью онлайн-калькулятора

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Обращение с ТКО — это не просто вывоз мусора. Это услуга, которая включает в себя построение маршрутов первого и второго плеча транспортировки отходов на фоне закрытия полигонов в Подмосковье, эксплуатацию КПО, увеличение количества контейнерных площадок и многое другое.

Территория Московской области поделена на семь кластеров. За каждым из них закреплен оператор, который устанавливает свои тарифы на вывоз мусора. Цены на услуги регулируются Комитетом по ценам и тарифам региона.

Кроме того, у жителей Московской области есть возможность проверить правильность начисления платы за вывоз ТКО с помощью онлайн-калькулятора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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