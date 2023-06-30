Подмосковье 30 июня 2023, 11:39 Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить взносы на капремонт онлайн

Читать 360tv в

Собственники помещений, чьи дома включены в программу капремонта, платят взносы. Для их удобства на сайте Фонда капитального ремонта создали личный кабинет, где можно проконтролировать оплаты и отследить результаты перерасчета. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Сервис доступен собственникам, чьи многоквартирные дома выбрали способ накопления «общий котел». При регистрации в личном кабинете необходимо заполнить форму, ввести свои данные и придумать пароль.

Реклама

Затем пользователям необходимо прописать номер своего лицевого счета цифровым значением без пробелов и дефисов. После этого откроется вся информация о начисленных и оплаченных взносах по помещению. Информация о взносах на капремонт появится в личном кабинете в течение трех рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».