Подмосковье 06 сентября 2023, 13:18 Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить посылку с наложенным платежом перед оплатой Фото пресс-службы Почты России

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В России утвердили новые правила оказания услуг почтовой связи. Теперь посылку с вложениями и платежом, который должен внести получатель, можно проверить перед оплатой. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если получатель по тем или иным причинам откажется от товара, сотрудник оформит возврат.

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«Возможность проверить товары перед покупкой — базовая услуга, которая должна быть в онлайн-торговле. Мы и дальше будем совершенствовать сервис, чтобы клиенты могли оценить его по достоинству», — сообщил руководитель дирекции по развитию бизнеса «Финансовые технологии» Почты России Владимир Давыдов.

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