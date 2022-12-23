Подмосковье 23 декабря 2022, 11:44 Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить долги и ограничения на выезд за границу онлайн Unsplash

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Должники из Подмосковья смогут узнать о наличии или отсутствии ограничения на выезд за границу на «Госуслугах». На портале работает сервис, созданный Федеральной службой судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Данные об ограничении на выезд отобразятся на главной странице личного кабинета. Должники смогут получить расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах в сервисе «Ход исполнительного производства».

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Поводом для ограничения выезда за границу может стать судебная задолженность свыше 30 тысяч рублей, которую житель не исполняет в течение двух месяцев после окончания срока для добровольной уплаты. Если речь об алиментах, то порог задолженности ниже — от 10 тысяч рублей.

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По данным на 22 декабря, в Подмосковье действуют 296 160 постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. В течение года таких было более 700 тысяч.

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