Подмосковье 12 февраля 2024, 23:53 Жителям Подмосковья напомнили о возможности проведения онлайн-собраний собственников в МКД ГУСТ МО

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Жителям Московской области напомнили о возможности проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в режиме онлайн. Среди преимуществ — исключение фактора человеческой ошибки.

Представители ГУСТ МО подчеркивают, что все голоса будут автоматически учтены, собственников своевременно оповестит система, что позволит избежать ошибок. Кроме того, удаленный формат проведения поможет не пропустить собрание. Чтобы принять участие, необходимо иметь под рукой компьютер или смартфон.

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Фильтры, установленные на стадии входа в ЕИАС ЖКХ, обеспечивают безопасность каждого голоса. Система позволяет собственнику инициировать проведение собрания, сформировать его повестку, а также оповестить других жильцов. Кроме того, они могут проголосовать из любой географической точки в любое удобное время.

На сегодняшний день онлайн-собрания собственников пользуются популярностью благодаря удобству сервиса и возможности решать вопросы, не выходя из дома. Так, только в прошлом году в них приняли участие более 23 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе.

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