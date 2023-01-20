Подмосковье 20 января 2023, 09:37 Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти онлайн-тест на онкологические заболевания

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Жители Подмосковья получили возможность пройти онлайн-тест на онкологические заболевания. Это уже сделали свыше 16 тысяч человек, сообщили в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что сервис заработал на онкопортале Подмосковья в конце 2022 года.

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«Чтобы пройти тесты, не нужна авторизация, а рекомендации выдаются сразу после ответов на вопросы. Самым популярным стал тест на риск развития онкологических заболеваний», — добавила она.

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Тест разработали врачи-онкологи. Он покажет риск возникновения заболеваний по девяти направлениям рака: рта, гортани, желудка, предстательной и щитовидной желез, легких, меланомы, молочной железы и толстой кишки.

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