Подмосковье 09 марта 2023, 15:58 Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать за демонтаж мусоропроводов в домах МинЖКХ Подмосковья напомнило о возможности проголосовать за демонтаж мусоропроводов

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В Московской области продолжается пилотный проект по обустройству колясочных в местах мусоропроводов. У жителей региона по-прежнему есть возможность подать соответствующую заявку. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капремонта.

«В устранении мусоропроводов много плюсов. Исчезает неприятный запах, лишний шум от выбросов отходов. Появляются организованные места для колясок, санок-ледянок, велосипедов и других предметов пользования жильцов», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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С 2021 года жители Подмосковья могут на общем собрании решить оборудовать колясочную на месте мусоропровода. Необходимо собрать 100% голосов, в очном или онлайн-формате. После этого необходимо направить соответствующую заявку в администрацию городского округа.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Московской области за два года.

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