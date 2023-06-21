Подмосковье 21 июня 2023, 03:25 Жителям Подмосковья напомнили о возможности приостановки исполнительных требований участникам боевых действий РИА «Новости»

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Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям Подмосковья о возможности приостановления исполнительного производства полностью или частично в случаях участия должника в боевых действиях. Подобную практику уже применили в различных регионах России.

В ведомстве привели пример, когда солдат с осколочным ранением обратился к судебным приставам, сообщив о своем участии в СВО. Мужчина получил инструкцию оформления заявления и направил запрос в ФССП. После краткосрочного рассмотрения арест со счета бойца сняли.

Главное управление региональной безопасности Московской области

Для приостановления исполнительного производства военнослужащий или его родственники должны направить в территориальный орган ФССП России соответствующую просьбу с приложением копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы до 31 декабря 2023 года. При этом это распространяется только на кредиты, по которому ранее отсрочка не предоставлялась. Временная приостановка исполнительных производств не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также при возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Кроме того, у солдат имеется возможность применить механизм уменьшения размера платежа. Льготный период продлится на все время военной службы, и на 30 дней после ее окончания.

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