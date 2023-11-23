Подмосковье 23 ноября 2023, 11:09 Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить сведения из БТИ онлайн Unsplash

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Жителям Подмосковья напомнили об электронной услуге «Предоставление архивных сведений». Она доступна на портале «Добродел».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, заказать сведения из Бюро технической инвентаризации можно в мобильном приложении. Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Дом и ЖКХ». После этого необходимо заполнить форму и отправить заявку. Справка будет готова в течение 10 рабочих дней.

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Архивные сведения БТИ — это справки о собственности до 1998 года, а также об инвентаризационной стоимости. Они могут пригодиться при постановке в очередь на жилье или земельный участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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