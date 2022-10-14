Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить профессию в сфере IT со скидкой от государства | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить профессию в сфере IT со скидкой от государства

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Жители Московской области могут пройти обучение в рамках проекта «Цифровые профессии». Специальность в сфере IT можно получить со скидкой 50, 75 или 100 процентов, сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

«Сейчас существует масса возможностей, чтобы обучиться новой профессии. Один из способов — это участие в федеральном проекте „Цифровые профессии“. Жителям Московской области доступно более 130 курсов для обучения по таким направлениям, как программирование, дизайн, мобильная разработка, аналитика, искусственный интеллект», — сказала Надежда Куртяник.

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Набор открыт на Едином портале госуслуг. Принять участие в проекте могут жители Подмосковья старше 16 лет и до выхода на пенсию. Потенциальным участникам нужно иметь высшее или среднее профобразование либо быть студентом. Скидки на обучение предоставляют льготным категориям учащихся — инвалиды, безработные, родители детей до трех лет, студенты, бюджетники и люди с низким доходом.

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Обучение проходит онлайн, по его итогам выпускникам выдают диплом о профессиональной переподготовке.

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