Подмосковье 30 января 2024, 19:08 Жителям Подмосковья напомнили о возможности получения налогового вычета за покупку жилья Unsplash

Читать 360tv в

Жителям Московской области напомнили о возможности получения налогового вычета за покупку жилься в ипотеку. Общая сумма может составить до 650 тысяч рублей.

Право на получение вычета предполагает уплату подоходного налога и наличие зарегистрированного права собственности на недвижимость, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Реклама

Налоговый вычет представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физического лица при покупке квартиры или строительстве частного дома. В зависимости от ситуации можно получить вычет до 260 тысяч рублей при строительстве или покупке недвижимости и до 390 тысяч рублей — при оплате ипотечных процентов.

Право на вычет не имеет срока давности, однако стоит учесть, что сумма вычета будет рассчитываться только за последние три года. Оно сохраняется даже после продажи недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».