Подмосковье 18 апреля 2023, 18:09 Жителям Подмосковья напомнили о возможности получать электронный счет за ЖКХ МосОблЕИРЦ

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Абоненты МосОблЕИРЦ могут получать счет за услуги ЖКХ дистанционно. Так, они перестанут получать бумажные квитанции.

Оформить подписку можно в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра или через мобильное приложение. Затем следует выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде» в разделе «Платежи».

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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский заявил, что сейчас электронные квитанции получают более 150 тысяч жителей региона.

«Мы подсчитали, что, в случае перехода на ЕПД в электронном формате, только за год мы все вместе спасем порядка двух тысяч стволов, а это почти семь гектаров леса», — подчеркнул Велиховский.

В Московской области стартует масштабная модернизация системы ЖКХ — ранее об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.