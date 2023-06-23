Подмосковье 23 июня 2023, 13:01 Жителям Подмосковья напомнили о возможности подать иск в суд через цифровые МФЦ Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Подмосковные центры «Мои Документы» организовали доступ к сервису ГАС «Правосудие». Так, жители региона могут подать иск в суд дистанционно. Об этом сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сейчас в цифровых зонах МФЦ Подмосковья организовано более 800 рабочих мест. Теперь там можно не только воспользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг, но и подать документы в суд», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

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Воспользоваться сервисом можно как дома, так и в цифровой зоне МФЦ. Консультант поможет авторизоваться в личном кабинете и отсканировать документы.

Госуслуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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