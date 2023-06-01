Подмосковье 01 июня 2023, 10:14 Жителям Подмосковья напомнили о возможности отследить ход строительства школ и детских садов Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Строительство 124 образовательных учреждений запланировали в Подмосковье. Это 68 детских садов, 36 школ и пристроек к ним и 20 спортивных комплексов.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре региона, планируемые объекты можно найти в сервисе «Подмосковный стройки». Они отмечены значками синего цвета. Когда объект начнут возводить, они станут зелеными.

Реклама

Всего в Подмосковье планируют начать строительство 185 социальных учреждений. Это также объекты здравоохранения и пожарные депо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».