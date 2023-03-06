Подмосковье 06 марта 2023, 11:44 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оценить прием у врача через чат-бот в Telegram

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После визита к врачу жители Подмосковья могут оценить качество оказанных услуг через чат-бот в Telegram. С начала действия программы получено уже 2,7 тысячи отзывов.

После того, как прием у врача завершился, в течение двух часов пациенту приходит сообщение с просьбой оценить качество оказанных услуг.

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«С начала работы сервиса, мы получили уже 2,7 тысячи таких оценок от жителей. Это очень важно, так как на основе этих данных мы можем оперативно принимать управленческие решения», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Опросник приходит автоматически. Оценка проводится по 5-балльной шкале, где 5 — это отлично, а 1 — очень плохо. Если житель остался недоволен приемом врача, чат-бот предложит ему оставить комментарий.

Средний балл на основе оставленных оценок составил 4,75.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку среди первых в Подмосковье и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года.