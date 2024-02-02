Подмосковье 02 февраля 2024, 15:30 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплаты трудового патента в отделениях «Почты России» Unsplash

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Внести авансовый платеж за трудовой патент, необходимый иностранцам для работы на территории России, можно в любом из 30 тысяч отделений «Почты России». Стоимость оформления услуги составляет 75 рублей.

Процесс оплаты очень простой — клиенту нужно лишь предоставить оператору свои банковские реквизиты, которые даются при оформлении патента. После завершения оплаты клиент получает копию бланка и кассовый чек.

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В почтовых отделениях можно внести авансовый платеж за трудовой патент на срок от одного до 12 месяцев. Стоимость оформления платежа составляет 75 рублей, независимо от его суммы. Это значительно ниже, чем в большинстве альтернативных способах оплаты.

Трудовой патент — это документ, который дает право иностранным специалистам на работу в России без необходимости получения въездной визы, временного разрешения на проживание или вида на жительство.

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