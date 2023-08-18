Подмосковье 18 августа 2023, 10:20 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплатить ЖКУ на «Госуслугах» Unsplash

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Жители Подмосковья могут получить необходимые услуги онлайн на региональном портале. Например, таким способом они оплатили счета ЖКУ более 285 тысяч раз.

«Каждый житель нашего региона найдет на портале то, что ему нужно. Это может быть запись ребенка в первый класс или изучение кибербезопасности», — уточнила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Чтобы воспользоваться сервисом «Коммунальные платежи», необходимо нажать кнопку «Оплатить» и авторизоваться с помощью ЕСИА. После этого следует ввести номер лицевого счета и завершить оплату.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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