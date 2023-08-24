Подмосковье 24 августа 2023, 14:06 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплачивать коммунальные счета через QR-код Unsplash

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Абоненты МосОблЕИРЦ могут оплатить коммунальные счета через напечатанный в квитанции QR-код. Для своевременного зачисления денег на лицевой счет необходимо вносить данные с точными реквизитами платежа, и чтобы не делать это вручную, можно воспользоваться кодом.

Отмечается, что в платежном документе размещены два QR-кода — для оплаты со страховкой и без. Если платеж совершается с помощью мобильного телефона, сначала нужно зайти в приложение банка, а после — отсканировать QR-код с помощью камеры.

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Сроки оплаты указаны в платежном документе и в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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