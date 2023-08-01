Подмосковье 01 августа 2023, 11:25 Жителям Подмосковья напомнили о возможности онлайн узнать статус прибытия экстренных служб Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Жители Подмосковья воспользовались функцией отслеживания машин экстренных служб 30 тысяч раз с начала года. Она доступна в приложение «112 МО».

Как рассказали в ведомстве, приложение позволяет отследить маршрут движения бригады скорой помощи и газовой службы. Также оно дает возможность вызвать спасателей нажатием одной кнопки.

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Приложение продолжают улучшать, добавляя туда новые функции. Сейчас с его помощью можно найти службы спасения на карте, инструкцию действий при чрезвычайных ситуациях и многое другое.

Большой популярностью пользуется функция «Связанные контакты», которая позволяет посмотреть, где находится человек. Это особенно полезно для родителей подростков и людей, у которых есть пожилые родственники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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