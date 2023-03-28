Подмосковье 28 марта 2023, 10:55 Жителям Подмосковья напомнили о возможности онлайн узнать подробности о строящемся доме Главгосстройнадзор МО

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Сервис «Подмосковные стройки» позволяет контролировать работы на площадках при помощи технологии дополненной реальности. Специалисты получают доступ к цифровым паспортам и данным о застройке в онлайн-режиме через смартфон.

Сейчас цифровые паспорта созданы более чем для четырех тысяч объектов строительства, ежедневно сервис используют 15 тысяч человек. За два года его работы число объектов, реализующихся в графике, выросло с 54 до 84%.

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При помощи приложения специалисты наводят камеру на строящийся объект и сразу получают информацию из цифрового паспорта. Сервис не имеет аналогов в мире. Его задачи – оцифровка зданий и снижение числа вопросов по поводу строек.

Цифровой паспорт содержит фотографии, число рабочих и техники и результаты проверок Главгосстройнадзора региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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