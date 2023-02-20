Подмосковье 20 февраля 2023, 14:33 Жителям Подмосковья напомнили о возможности онлайн проверить земельные ограничения на участке

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Онлайн-сервис позволяет жителям Подмосковья проверить земельный участок на возможные ограничения в режиме онлайн. В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что с начала года данным сервисом воспользовались свыше восьми тысяч граждан.

Электронный сервис предпроверки внедрили в пяти госуслугах по земле. Сюда относятся: предоставление земельного участка в аренду или собственность без торгов, перераспределение земель, установление соответствия вида разрешенного использования классификатору, отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории и перевод земельных участков из одной категории в другую.

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«Во-первых, заявители получают исчерпывающую информацию о наличии или отсутствии ограничений на запрашиваемом земельном участке. А во-вторых, сделать это можно до подачи заявления на эти госуслуги», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Отмечается, что прежде на предоставление данных услуг отводилось до 15 рабочих дней. Теперь подать заявление можно на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка». После этого заявитель автоматически получит доступ к сервису «градпроработка», в котором и будут указаны ограничения данного участка или их отсутствие.

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