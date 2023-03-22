Подмосковье 22 марта 2023, 10:02 Жителям Подмосковья напомнили о возможности онлайн получить разрешение на уборку сухостоя во дворах https://ru.freepik.com

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Выдачу разрешений на рубку перевели в онлайн в Подмосковье в 2018 году. За это время услугой воспользовались около 35 тысяч раз, сообщили в Мингосуправления региона.

Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, порубочный билет необходим для пересадки растений, а также самостоятельного устранения веток, которые мешают проходу или закрывают свет в парках и скверах. Услуга особенно актуальна в преддверии первых весенних субботников.

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«Если жители Подмосковья захотят убрать сухостой во дворе многоквартирного дома, в сквере или парке, срезать ветки, которые мешают проходу или закрывают солнечный свет, то нужно заранее получить порубочный билет. Оформить его можно за 17 рабочих дней на региональном портале госуслуг», — сказала она.

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Подать такое заявление могут владельцы недвижимости в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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