Подмосковье 18 июля 2023, 16:11 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить субсидию на оплату ЖКХ Unsplash

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Жители Подмосковья могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. На данный момент услугой пользуются более 125 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Кроме того, оформление субсидии стало удобнее. Теперь в решении о назначении субсидии указывается срок, на который она назначена, и период, в который необходимо обратиться за следующей субсидией», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Финансовая помощь предоставляется из расчета площади жилого помещения, а также расходов ЖКУ получателей. Право на субсидию появляется, если расходы на квартплату и коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода семьи. Подать заявку на оформление выплат можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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