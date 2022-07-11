Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить медсправки онлайн

Жителям Подмосковья напомнили, что онлайн они могут получить три вида медицинских справок. Например, справка о том, что у человека не было контактов с инфекционными больными, справка для поступления в вуз или получения санаторно-курортного лечения. Чтобы оформить эти документы, достаточно всего лишь оставить соответствующую заявку на региональном портале госуслуг.

«Мы переводим многие услуги в онлайн и постепенно расширяем перечень медсправок, которые можно заказать через Интернет. Это удобно, поскольку не надо идти в поликлинику или даже выходить из дома — медицинскую справку можно заказать в пару кликов. Через несколько дней она появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. В Подмосковье оформлено онлайн свыше 2,5 тыс. справок», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Например, для того, чтобы получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, не требуется проводить предварительный осмотр специалистом. Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр. Справка 070/у оформляется при наличии ранее подтвержденных показаний на санаторно-курортное лечение. Заявки отправляются в личном кабинете.