Подмосковье 09 марта 2023, 11:28 Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить карту болельщика за 5 минут до матча

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Получение карт болельщика стало еще удобнее в Подмосковье. Теперь жители могут сделать это в МФЦ или у стадиона «Арена Химки» перед игрой. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что ранее для получения карты было необходимо подать заявление через «Госуслуги», а затем подтвердить личность в МФЦ. Теперь это можно сделать сразу в офисах «Мои документы».

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Электронная карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги. Получить их можно будет у стадиона во временном центре выдачи. Ближайший матч состоится в «Арене Химки» 19 марта.

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«Временный центр выдачи карт будет организован подмосковными МФЦ за день до игры и в день матча. Процедура займет всего несколько минут. Понадобится паспорт и свидетельство о рождении, если карту нужно оформить ребенку до 14 лет», — сказала Ирина Каклюгина.

Выдавать карты будут в трех окнах МФЦ с 09:00 до 20:00 18 марта и с 09:00 до 15:00 19 марта.

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