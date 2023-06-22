Подмосковье 22 июня 2023, 14:57 Жителям Подмосковья напомнили о возможности обратиться в управление безопасности через «Добродел» Главное управление региональной безопасности Московской области

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Новый дизайн портала «Добродел» представили на Петербургском международном экономическом форуме. Главное управление безопасности Подмосковья напомнило, что с помощью этого уникального сервиса жители региона могут принимать участие в укреплении общей безопасности.

Изменился не только логотип сайта, который выполнен теперь в виде утки. Сейчас это единое приложение, где собраны все цифровые сервисы и электронные услуги Подмосковья.

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С помощью «Добродела» жители могут обратиться и в Главное управление региональной безопасности Московской области. На портале есть возможность предложить адрес для установки видеокамер, задать вопросы касательно предоставления ритуальных услуг, пожаловаться на качество содержания инфраструктуры на кладбищах или сообщить о надписях, содержащих рекламу наркотиков.

Новый стиль мобильного приложения «Добродел» разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил за идею и ее воплощение в реальность.