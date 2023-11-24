Подмосковье 24 ноября 2023, 13:35 Жителям Подмосковья напомнили о возможности научиться оплачивать коммуналку онлайн в МФЦ Unsplash

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Жители Подмосковья могут обучиться оплачивать коммунальные счета онлайн в центрах «Мои документы». В МФЦ также учат пользоваться порталом госуслуг, базовыми компьютерными программами и рассказывают о цифровой безопасности.

«Оплата жилищно-коммунальных услуг онлайн — это не только платежи в любое время без очередей и комиссии, но и бонусы, кешбэк, а также забота о природе», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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На занятиях также можно узнать о других возможных вариантах электронной оплаты счетов. Чтобы уточнить дату и время предстоящего обучения в удобном МФЦ, необходимо позвонить по номеру 122 и в голосовом меню выбрать 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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