Подмосковье 17 ноября 2023, 07:30 Жителям Подмосковья напомнили о возможности купить недвижимость на торгах Комитет по конкурентной политике Московской области

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Жителям Московской области напомнили о возможности арендовать или купить через торги объекты недвижимости. Это помещения, здания, парковочные места и земля под строительство, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

В Лобне можно приобрести помещения площадью 147 квадратных метров, в Луховицах — 335,, а в Раменском — 45 «квадратов».

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«Свободное назначение делает помещения универсальными и позволяет осуществлять на их территории любую деятельность», — уточнили в ведомстве.

На портале ЕАСУЗ можно найти на интерактивной карте более 100 коммерческих объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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