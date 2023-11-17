17 ноября 2023, 07:30
Жителям Подмосковья напомнили о возможности купить недвижимость на торгах
Жителям Московской области напомнили о возможности арендовать или купить через торги объекты недвижимости. Это помещения, здания, парковочные места и земля под строительство, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.
В Лобне можно приобрести помещения площадью 147 квадратных метров, в Луховицах — 335,, а в Раменском — 45 «квадратов».
Реклама
«Свободное назначение делает помещения универсальными и позволяет осуществлять на их территории любую деятельность», — уточнили в ведомстве.
На портале ЕАСУЗ можно найти на интерактивной карте более 100 коммерческих объектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аукционы
Реклама
Реклама