Жителям Подмосковья напомнили о возможности компенсации ОСАГО | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о возможности компенсации ОСАГО

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Жителям Подмосковья напомнили, как можно получить компенсацию ОСАГО. Им рассказали, что можно получить средства в размере 50%, если страховка ранее была полностью оплачена.

Такие средства могут получить дети-инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, у которых есть медицинские показания, чтобы купить автомобиль по индивидуальной программе реабилитации.

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«До конца года на данную меру поддержки выделено свыше двух миллионов рублей, а услугой уже воспользовались более 500 жителей региона», — рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

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Подать заявление на такую поддержку можно на региональном портале государственных услуг. Кроме того, можно получить еще 50% из федерального бюджета в Пенсионном фонде, для этого необходимо подать заявление в многофункциональном центре.

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