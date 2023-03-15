Подмосковье 15 марта 2023, 09:26 Жителям Подмосковья напомнили о возможности демонтировать мусоропровод в доме и обустроить места для колясок

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Пилотный проект по обустройству пространств для колясок вместо демонтированных мусоропроводов продолжается в Подмосковье. Жители МКД могут сами принимать решение о таких изменениях в доме.

«В устранении мусоропроводов много плюсов. Исчезает неприятный запах, лишний шум. Появляются места для колясок, санок, велосипедов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

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С 2021 года жители Подмосковья могут сами принять решение о демонтаже мусоропровода в подъезде и обустройстве на освободившемся месте колясочной. Для этого собственникам жилья нужно провести общее собрание и набрать 100% голосов в поддержку решения. Протокол нужно представить администрации городского округа для формирования плана работ.

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Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.