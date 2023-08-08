Подмосковье 08 августа 2023, 12:07 Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатно отправить посылки в зону СВО почтой

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Жители Подмосковья получили возможность бесплатно отправлять посылки весом до 10 килограммов в зону СВО через Почту России. С мая этой возможностью воспользовались свыше 6,5 тысячи раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, сделать отправление можно в любом отделении Почты России. Для этого нужно указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес г. Москва, 103400. Все посылки отправляют логистический центр компании, где их передают представителям Минобороны России. Они доставляют отправления адресатам самостоятельно.

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Один человек может отправить любое количество посылок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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