Подмосковье 05 апреля 2023, 17:24 Жителям Подмосковья напомнили о важности техосмотра газовых счетчиков Мособлгаз

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Минэнергетики Подмосковья рассказало о важности своевременного техосмотра газовых счетчиков. Их нужно проводить не позже срока, указанного в техническом паспорте.

Интервал проверок составляет от пяти лет, в зависимости от типа счетчика. Глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что с начала года сотрудники профильных служб проверили приборы учета у 7984 жителей. Из них три тысяч заменили из-за истекшего срока.

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Если срок проверки счетчика истекает, жители могут заменить его на оборудование с GSM-модулем, который будет автоматически передавать показания в «Мособлгаз». Получить услугу можно по телефону горячей линии 8 800-200-24-09 или оставить заявку в личном кабинете клиента.

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