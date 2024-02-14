14 февраля 2024, 11:28
Жителям Подмосковья напомнили о важности своевременной оплаты за вывоз мусора
Жителям Подмосковья напомнили о важности своевременной оплаты за вывоз мусора. Делать это необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, если услугу не оплачивают больше двух месяцев, то у жителя образуется долг и начисляются пени. Это осложняет работу компании.
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Оплатить вывоз мусора жители могут через сайт реоператора, личный кабинет МосОблЕИРЦ, а также в расчетном центре.
Задать вопрос и уточнить сумму задолженности можно по телефону горячей линии 8 800-234-3670.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мусор
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