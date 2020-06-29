    29 июня 2020, 16:51

    Жителям Подмосковья напомнили о важности согласования любых земляных работ с Мособлгазом

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова

    В компании «Мособлгаз» напомнили, что жителям Подмосковья в обязательном порядке нужно согласовывать проведение всех строительных земляных работ. Разрешение от предприятия необходимо получать в целях обеспечения сохранности подземных газопроводов.
    Жителям Подмосковья напомнили о важности согласования любых земляных работ с Мособлгазом

    После получения ордера на проведение земляных работ в администрации необходимо получить в филиале предприятия письменное разрешение на производство земляных работ вблизи газопроводов, уточнили в компании.

    При земляных работах в непосредственной близости от газопровода или над ним нужно быть особенно осторожными — работы необходимо производить только вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается.

    Жителям Подмосковья напомнили о важности согласования любых земляных работ с Мособлгазом | Изображение 1

    В Мособлгазе напомнили, что повреждение подземного газопровода грозит авариями и несчастными случаями.

    В случае повреждения подземного газопровода или запаха газа необходимо немедленно звонить по номерам 104 или 112. До прибытия бригады к месту аварии нельзя допускать посторонних лиц, категорически запрещено курить или пользоваться огнем.