Жителям Подмосковья напомнили о важности согласования любых земляных работ с Мособлгазом

После получения ордера на проведение земляных работ в администрации необходимо получить в филиале предприятия письменное разрешение на производство земляных работ вблизи газопроводов, уточнили в компании.

При земляных работах в непосредственной близости от газопровода или над ним нужно быть особенно осторожными — работы необходимо производить только вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается.

В Мособлгазе напомнили, что повреждение подземного газопровода грозит авариями и несчастными случаями.

В случае повреждения подземного газопровода или запаха газа необходимо немедленно звонить по номерам 104 или 112. До прибытия бригады к месту аварии нельзя допускать посторонних лиц, категорически запрещено курить или пользоваться огнем.