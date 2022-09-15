Жителям Подмосковья напомнили о важности оплаты счетов за ЖКУ | 360°

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Спецоперация
16 сентября 2022, 15:19
Количество обстрелов ЛНР украинскими бойцами выросло в десять раз
Общество
16 сентября 2022, 15:17
H&M опровергла ввоз в Россию новых коллекций товаров из Казахстана
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Подмосковье
16 сентября 2022, 15:12
Больше 157 тысяч тонн асфальтовой крошки передали округам Подмосковья для ремонта дорог
Мир
16 сентября 2022, 15:07
Горящий 200-метровый небоскреб китайского провайдера сняли на видео
Мир
16 сентября 2022, 15:04
Взрыв прогремел в Мелитополе
Спецоперация
16 сентября 2022, 15:01
Поставки оружия на Украину сделали Запад соучастником убийств населения ЛНР и ДНР
Подмосковье
16 сентября 2022, 14:57
Аграриям Подмосковья напомнили о бирже сельскохозяйственных животных
Спецоперация
16 сентября 2022, 14:53
Украина задумала повторить сценарий Бучи в Изюме ради картинки для западных СМИ
Мир
16 сентября 2022, 14:52
Целью удара ВСУ по Херсону был исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области — Стремоусов