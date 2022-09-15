Жителям Подмосковья напомнили о важности оплаты счетов за ЖКУ | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о важности оплаты счетов за ЖКУ

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Суд отказал в выезде за границу 10,5 тысячи жителям Подмосковья из-за неуплаты коммунальных счетов. Еще 12 тысячам человек арестовали банковские счета. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что оплачивать сета необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным, если не предусмотрена другая дата. Через два месяца неуплаты начиняется пеня, а позже подается иск в суд. Приставы могут арестовать имущество, счета или автомобиль.

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«Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и по объективным причинам не может платить, предусмотрен механизм рассрочки. С такими вопросами нужно обращаться в управляющую компанию», — сказал министр.

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В ведомстве сообщили, что в сентябре должники получат счета красного цвета в качестве напоминания о необходимости оплаты. Погасить долг можно на сайте или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ. За использование карт «Мир» клиенты могут получить кешбэк и платить без комиссии.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о том, что все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября. тепло уже пришло в школы и детские сады региона.

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