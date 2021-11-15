Жителям Подмосковья напомнили о сроках вакцинации от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Московской области на сегодняшний день прошли два миллиона человек, это только 48% от запланированного числа. Об этом на заседании правительства Московской области заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что из всех групп риска самое большое количество привитых — это учителя и медицинские работники. Среди них прошли вакцинацию от гриппа 81 и 86,7% соответственно. Меньше всего привитых среди жителей старше 60 лет — только 38,5% решили пойти на вакцинацию — и среди работников организаций и предприятий — 38,4%.

«Хочу обратить внимание всех на то, что вакцинация от гриппа должна завершиться в идеале в ноябре, при плохих раскладах — в декабре. В январе–феврале вакцинация от гриппа не производится», — отметила Светлана Стригункова.

Сегодня сделать прививку от гриппа в Московской области можно современными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри», «Гриппол плюс». Они доступны во всех поликлиниках.

Можно записаться на процедуру по телефону 122 или найти ближайший пункт вакцинации на интерактивной карте. Для организаций и компаний Московской области врачи могут провести выездную вакцинацию от гриппа. Для этого нужно заполнить анкету на специальном сайте.