Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи заявления на социальный пакет

Жители Московской области до 1 октября могут подать заявление, чтобы в 2021 году им снова предоставляли набор социальных услуг. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.

«Министерство здравоохранения Московской области напоминает, что 1 октября истекает срок подачи заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг в 2021 году», — сообщили в региональном Минздраве.

В министерстве отметили, что в случае отказа от соцпакета жители получают компенсацию в размере 886,4 рубля в месяц. Такой суммы бывает недостаточно, так как при обострении заболеваний затраты на лекарства более значительны.

«Отказ от льготного лекарственного обеспечения заведомо ведет пациентов с хроническими заболеваниями к ухудшению здоровья», — пояснили в Минздраве.

Кроме того, социальный пакет включает в себя санаторно-курортное лечение, если есть медицинские показания. Также можно получить бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Для возобновления предоставления соцпакета нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Тем, кто получал в 2020 году бесплатные лекарства, никаких заявлений писать не нужно.