Подмосковье 04 декабря 2023, 18:28 Жителям Подмосковья напомнили о сроках подачи показаний счетчиков в декабре Unsplash

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Сроки подачи показаний индивидуальных приоров учета изменятся в Московской области в декабре из-за приближающегося Нового года. В большинстве городских округов прием данных начнется 1 и завершится 12 декабря.

Жители Московской области могут ознакомиться с декабрьским графиком приема показаний по ссылке. В зависимости от правил управляющей компании сроки могут отличаться от представленных в документе. Более подробную информацию можно получить в личном кабинете в разделе «Счетчики».

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Отметим, что показания счетчиков газа и электроэнергии не будут учтены в декабре. При отсутствии данных размер стоимости услуг будет пересчитан по замещающей информации.

Уже в январе 2024 года все актуальные показания счетчиков будут учтены, а плата за декабрь пересчитана. Ее начислят, основываясь на фактических объемах потребленных услуг. Кроме того, в этом месяце большинство жителей Подмосковья получат счета до 25 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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