Подмосковье 24 января 2024, 12:52 Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний счетчиков в январе пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Подмосковный расчетный центр напомнил жителям о сроках передачи показаний счетчиков за январь. Сделать это можно до 26 числа.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сроки передачи показаний счетчиков зависят от условий управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Они указаны в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

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Передать показания можно через чат-бот, в личном кабинете расчетного центра, через мобильное приложение, а также по телефону 8 499 444-01-00 и в клиентских офисах.

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