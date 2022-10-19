Мингосуправления Подмосковья напомнило о способах защиты данных в интернете | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 13:45 Мингосуправления Подмосковья напомнило о способах защиты данных в интернете

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Интернет используют 80% россиян. Для защиты своих данных в сети важно помнить о мерах предосторожности — о них жителям Подмосковья напомнили в Мингосуправления региона.

Глава министерства Надежда Куртяник отметила, что соблюдение правил безопасности в интернете поможет избежать утечки информации в руки злоумышленников.

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«Мы постоянно рассказываем жителям о цифровой грамотности: для этого проводятся, например, „Уроки цифры“ в школах, а для представителей старшего поколения в рамках программы „Активное долголетие“ организованы обучающие курсы», — рассказала она.

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Защитить информацию поможет двухфакторная аутентификация. При ней после ввода пароля пользователю необходимо ввести код подтверждения, который приходит на мобильный телефон или электронную почту.

Также важно создать сложный пароль и менять его каждый три месяца. Важно использовать не менее восьми символов и включить в него строчные и заглавные буквы, цифры и символы. Сохранять и записывать их важно так, чтобы доступ был только у вас.

В ведомстве напомнили, что для безопасного использования интернета важно установить на компьютере антивирус и регулярно обновлять его. Также необходимо использовать только проверенные источники, не переходить по подозрительным ссылкам и не оставлять слишком много информации о себе в соцсетях.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.