Подмосковье 30 марта 2023, 10:07 Жителям Подмосковья напомнили о способах узнать остаток материнского капитала Минжилполитики МО

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Материнский капитал можно использовать постепенно, не тратя всю сумму целиком. Точный остаток по сертификату можно узнать несколькими способами, о которых напомнили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Семья может использовать материнский капитал на образование, улучшение жилищных условий и другие важные цели. Причем тратить можно постепенно, по мере необходимости.

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Чтобы точно знать остаток средств по сертификату, нужно оформить заявку на сайте Социального фонда или обратиться в офис фонда лично. Справку можно заказать на портале госуслуг или в приложении «Сбербанк Онлайн».

Если средства с материнского капитала уже расходовались, в справке будет отражено их движение: на что и когда они были потрачены.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил супружескую пару из Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.