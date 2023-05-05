Подмосковье 05 мая 2023, 09:17 Жителям Подмосковья напомнили о способах связи с Системой-112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Несколько способов связи с операторами Системы-112 работают в Подмосковье. Среди них — телефонные звонки, СМС, мобильное приложение и другие.

Как рассказали в службе, чаще всего жители обращаются путем телефонного звонка. Для этого нужно набрать номер 112. Сделать вызов можно даже при нулевом балансе.

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Другой способ связаться с Системой — обратиться при помощи мобильного приложения Службы спасения Подмосковья. Чаще всего его используют для вызова полиции и скорой помощи.

Также жители могут отправить запрос в виде СМС-сообщения. Этот способ удобен тем, кто имеет проблемы с речью или слухом. Кроме того, отправить сообщение можно по видеосвязи в Skype, а автомобилисты могут рассказать о ДТП при помощи система Эра-Глонасс,

В этом году в работу Системы также был внедрен чат-бот в Telegram.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков.

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